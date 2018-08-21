Украинцы отказали России в наследии Древней Руси

Наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. Таково мнение 70% украинцев, принявших участие в социологическом опросе. Он прошел в августе 2018 года.
Лишь 9% готовы отдать "наследство" Москве, а 6% полагают, что обе страны не имеют права претендовать на это звание. Интересно, что десять лет назад лишь 54% полагали: их родина — наследница Древнерусского государства.
Жадными до наследия прошлого оказались жители Западного и Центрального макрорегионов, там их по 79%, на Юге — более 50%. Опрос "подпортил" Восток, там 25% сочли наследницей Руси Россию. Также прослеживается взаимосвязь: опрошенные, "исповедующие" патриотизм, полагают, именно Киев должен именоваться наследником.
Кроме того, более половины респондентов считают, у Украинской Православной Церкви Киевского патриархата больше исторических прав быть преемницей Православной церкви, которая была утверждена в Киевской Руси 1030 лет назад. Стоит отметить, что за 10 лет процент увеличился более чем в 1,5 раза. На результаты опять же сказались результаты опросов на Западе и в Центре, а также в селах. Отметим, что УПЦ Московского патриархат удостоили этого права 12%.
В опросе, проведенном социологической группой "Рейтинг" участвовали совершеннолетние граждане Украины. Выборка репрезентативна по следующим критериям: возраст, пол, регион и тип поселения. Опрашивались респонденты лично, ошибка в такой форме интервью не более 2,2%.
Источник фото: Fotodom.ru
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