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Источник Правда.Ру

Киев уличили в сокрытии "убийственной правды" о туризме в Крыму

Мир » Бывший СССР » Украина

С тех пор, как Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации, украинское правительство упорно твердит о том, что курорты его нисколько не пользуются популярностью у туристов.

Киев уличили в сокрытии

Украинский политтехнолог Михаил Подоляк же заявляет об обратном. По его словам, количество туристов, наведывающихся в Крым, неустанно растет. И украинских, заявляет Подоляк, в том числе.

Тем же гражданам Украины, что верят не ему, а риторике действующего правительства, Подоляк предлагает самостоятельно сесть на поезд и отправиться в Крым, чтобы увидеть все воочию. По его словам, не нужно даже будет обращаться к статистике — и взгляда будет достаточно для того, чтобы все понять.

В то же время Подоляк заявляет, что, возможно, в какой-то момент туристов в Крыму стало и правда меньше, но лишь потому, отмечает политтехнолог, что многие туристические операторы побоялись санкций и отказались от работы с полуостровом.

Ранее "Правда.Ру" подробнее писала о том, сколько граждан Украины ездят отдыхать в Крым. Об этом говорил председатель комитета парламента республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, возможно, в скором времени в Крыму станет еще больше туристов. Ведь Турция, будучи самым популярным направлением отдыха для россиян, в скором времени собирается отказаться от системы "все включено".

Фото: Fotodom. ru

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