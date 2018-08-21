Киев уличили в сокрытии "убийственной правды" о туризме в Крыму

С тех пор, как Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации, украинское правительство упорно твердит о том, что курорты его нисколько не пользуются популярностью у туристов.
Украинский политтехнолог Михаил Подоляк же заявляет об обратном. По его словам, количество туристов, наведывающихся в Крым, неустанно растет. И украинских, заявляет Подоляк, в том числе.
Тем же гражданам Украины, что верят не ему, а риторике действующего правительства, Подоляк предлагает самостоятельно сесть на поезд и отправиться в Крым, чтобы увидеть все воочию. По его словам, не нужно даже будет обращаться к статистике — и взгляда будет достаточно для того, чтобы все понять.
В то же время Подоляк заявляет, что, возможно, в какой-то момент туристов в Крыму стало и правда меньше, но лишь потому, отмечает политтехнолог, что многие туристические операторы побоялись санкций и отказались от работы с полуостровом.
Ранее "Правда.Ру" подробнее писала о том, сколько граждан Украины ездят отдыхать в Крым. Об этом говорил председатель комитета парламента республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Также "Правда.Ру" писала о том, что, возможно, в скором времени в Крыму станет еще больше туристов. Ведь Турция, будучи самым популярным направлением отдыха для россиян, в скором времени собирается отказаться от системы "все включено".
Фото: Fotodom. ru
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