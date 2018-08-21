Порошенко придумал способ, как Украине стать Европой

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что повышение качества образования граждан — одно из основных направлений интеграции Украины в Европу.

Порошенко отметил, что большую роль в этом вопросе играют и безвизовый режим, и реформирование экономики, и модернизация политической системы. Но, по мнению украинского президента, не стоит забывать и об образовании украинцев. Повышение его качества — еще один шажок к евроинтеграции, считает Порошенко.

В Евросоюзе отмечают, что буквально любая европейская страна может получить членство в данном экономическом и политическом объединении. Но помимо территориальной расположенности для вступления в ЕС государству необходимо соблюсти еще два условия. Именно с ними у Украины все довольно плохо. Так, страна, претендующая на вступление в Евросоюз, непременно должна соблюдать принципы свободы, демократии, уважения к правам человека и соответствовать по экономическим и социальным показателям общеевропейскому уровню.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как сегодня живут украинцы. Даже те из них, что еще каких-то четыре года назад смотрели в будущее с уверенностью и были уверены в верном векторе развития своей страны, сегодня переполнены скепсисом. Об этом говорят социальные исследования, проведенные на территории Украины.

Также "Правда.Ру" писала о том, что эксперт в сфере инвестиций компании Capital Times Эрик Найман предрек Украине голодные годы.

Фото: официальный сайт президента Украины

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