Украинская телеведущая случайно унизила министра в прямом эфире

Казнить нельзя помиловать. Как не раз уже доказывала история, один лишь знак препинания или его отсутствие может решить судьбу человека. Оказывается, и не вовремя сделанная пауза имеет сходный эффект.

Фото: личное фото Владимира Омеляна со страницы в Facebook.com

Курьезная история произошла на украинском телевидении во время прямого эфира. Ведущая программы, читая с суфлера текст, невольно оскорбила министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Первая реплика -"Грязный и вонючий" - относилась к облику Николаевского железнодорожного вокзала, о котором шла речь в материале, но поскольку ведущая не сделала паузу между первым и вторым предложением (второе: "Министр раскритиковал состояние Николаевского железнодорожного вокзала"), можно было подумать, что нелицеприятная характеристика относилась к самому министру.

Видеозапись конфуза можно найти на просторах интернета.

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