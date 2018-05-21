Украинская телеведущая случайно унизила министра в прямом эфире

Казнить нельзя помиловать. Как не раз уже доказывала история, один лишь знак препинания или его отсутствие может решить судьбу человека. Оказывается, и не вовремя сделанная пауза имеет сходный эффект.
Курьезная история произошла на украинском телевидении во время прямого эфира. Ведущая программы, читая с суфлера текст, невольно оскорбила министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Первая реплика -"Грязный и вонючий" - относилась к облику Николаевского железнодорожного вокзала, о котором шла речь в материале, но поскольку ведущая не сделала паузу между первым и вторым предложением (второе: "Министр раскритиковал состояние Николаевского железнодорожного вокзала"), можно было подумать, что нелицеприятная характеристика относилась к самому министру.
Видеозапись конфуза можно найти на просторах интернета.
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