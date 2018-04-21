ЛНР получила информацию о диверсии во время визита Порошенко

ЛНР получила информацию о том, что ВСУ готовят диверсию во время визита Порошенко в Донбасс.
"Целью указанной диверсии ставится подрыв одного из складов предприятия по хранению взрывоопасных веществ, расположенных по координатам 49.012205, 38.417602", — рассказала начальник пресс-службы министерства госбезопасности Евгения Любенко.
По указанным координатам находится химический завод "Заря" в подконтрольном Киеву городе Рубежное. Подготовкой спецоперации занимается оперативно-тактическая группа "Луганск" вооруженных сил Украины.
Как пояснила Любенко, цель провокации — дискредитировать республику. По ее словам, украинские силовики хотят обвинить в нападении ЛНР, что в дальнейшем может стать дополнительным поводом для ввода миротворцев в Донбасс.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей столицы Донецкой Народной Республики с Днем города и пообещал, что в городе скоро снова зазвучит гимн страны.
По словам Порошенко, "украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С Днём города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убеждён, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!".
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