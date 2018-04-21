Крым, прощай: Киев признал невозможным вернуть полуостров

В Киеве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев сейчас не способен вернуть Крым.

Заявление прозвучало в эфире телеканала "112 Украина". Тука сказал, что сейчас украинские власти вынуждены ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. При этом чиновник считает, что Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия "понесет ответственность за свои действия".

Тука добавил, что его ведомство накапливает свидетельства "незаконной" добычи ресурсов на территории Крыма, в том числе песка и рыбы. В принципе, это делается для того, чтобы "выставить счета" России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что вопрос о присоединении Крыма к России решен. Он подчеркнул, что волю народа необходимо уважать.

Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik выразил сожаление. По его словам, не все европейскими лидеры придерживаются подобной точки зрения.

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