Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Крым, прощай: Киев признал невозможным вернуть полуостров

Мир » Бывший СССР » Украина

В Киеве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев сейчас не способен вернуть Крым.

Крым, прощай: Киев признал невозможным вернуть полуостров. Крым, прощай: Киев признал невозможным вернуть полуостров

Заявление прозвучало в эфире телеканала "112 Украина". Тука сказал, что сейчас украинские власти вынуждены ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. При этом чиновник считает, что Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия "понесет ответственность за свои действия".

Тука добавил, что его ведомство накапливает свидетельства "незаконной" добычи ресурсов на территории Крыма, в том числе песка и рыбы. В принципе, это делается для того, чтобы "выставить счета" России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что вопрос о присоединении Крыма к России решен. Он подчеркнул, что волю народа необходимо уважать.

Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik выразил сожаление. По его словам, не все европейскими лидеры придерживаются подобной точки зрения.

Читайте также:

Киев рассказал, когда начнет войну за Крым при поддержке США

"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"

Каким был Крым при Украине и каким стал с Россией

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Украина готовится воевать за Крым и Донбасс?
Темы Крым Украина возвращение
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 21.04 созидательны
Мнение эксперта
Google “захвачен” мошенниками
Ближний Восток
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Читательский топ
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Это всерьез: Россия резко начала выводить деньги из США
Новости Все >
Крым, прощай: Киев признал невозможным вернуть полуостров
Китай поддержал решение Ким Чен Ына "сдать" ядерную бомбу
"Будущее мира": Ялта подводит итоги международного экономического форума
Скотланд-Ярд установил отравителей Скрипаля — это русские
Анатолий Заиченко: Как КРЫМ заинтересовывал иностранных инвесторов
Чего ждет Трамп от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса

Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.

В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Ближний Восток
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Мир
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Министерство обороны
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Власть
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина

Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...

Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
США и Канада
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса

Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.

В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
МИД России: в Гуте найдены хлор и дымовые шашки из ЕС
Мир
МИД России: в Гуте найдены хлор и дымовые шашки из ЕС
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Украина
Военные моряки Украины угрожают Порошенко уходом в Крым
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 21.04 созидательны Соломон Соловьев Дарья Касьянова Топ-5 десертов-фриков Дарья Касьянова Любовь Степушова Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине Любовь Степушова
Комментарии
Доказательства химатаки от CNN: "Рюкзак пахнет оружием Асада"
Доказательства химатаки от CNN: "Рюкзак пахнет оружием Асада"
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Пошлины на загранпаспорта и водительские права вырастут в полтора раза
Пошлины на загранпаспорта и водительские права вырастут в полтора раза
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Как может распасться Россия
Анатолий Заиченко: Как КРЫМ заинтересовывал иностранных инвесторов
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине
Чего ждет Трамп от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Чего ждет Трамп от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Ближний Восток
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?

На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.

Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался