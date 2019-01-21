Украинский националист призвал сограждан к войне с Россией

Украинский националист, лидер экстремистского движения "Организация украинских националистов" Николай Коханивский заявил, что Украине пора объявить России настоящую войну.

Его слова приводит украинское издание "Обозреватель".

Необходимо взяться за войну с РФ "по-настоящему, отметил Коханивский.

По мнению Николая Коханивского, война Украины с Россией идет уже без малого три сотни лет. Рано или поздно, уверен лидер "Организации украинских националистов", Россия должна развалиться. Если же Украина не ударит первой, объясняет Николай Коханивский, то первой обязательно ударит Российская Федерация. У современной Украины, указал националист, "есть флот, танки, пушки и опытные солдаты, которые хотят воевать".

Украина, уверен Коханивский, на сегодняшний день имеет силы и возможность вступить в открытую вооруженную конфронтацию со своим восточным соседом.

По мнению лидера "Организации украинских националистов", сейчас не время для переговоров или же каких-либо других дипломатических изысканий. Конец противостоянию можно положить лишь благодаря безоговорочной победе Украины над Россией, резюмировал он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетное американское издание составило список самых мощных армий Европы. На первое место эксперты поставили армию Российской Федерации. На второе и третье места специалисты поместили Францию и Великобританию соответственно. Украине досталась лишь десятая строчка рейтинга.

Фото: Pravda. Ru

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