Пять лет Евромайдану: продолжается распад большой страны

Пять лет назад, в январе 2014 года, в Киеве начался государственный переворот. Ультраправым активистам надоел "мирный протест" и они уверенно двинулись к зданию правительства, вступив в столкновение с "Беркутом".

Столкновения 19 января подтолкнули сегодняшнюю Украину на путь системного населения. Этому в какой-то степени способствовали и западные государства — именно их тотальное одобрение событий на Майдане мешало тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу разогнать несогласных.

Некогда цельное и могущественное государство — Советский Союз — спустя вот уже почти тридцать лет после своей гибели продолжает дробиться и распадаться на мелкие, враждебные друг к другу территории. Так, население России сегодня уже привыкло, что на недавно еще родной территории существует самое настоящее неонацистское государство, которое развязало на Донбассе войну, унесшую жизни порядка 10 тысяч человек.

И ситуация в современной Украине лишь продолжает ухудшаться. Ни в Евросоюз, ни в Североатлантический альянс Незалежная не попала и в ближайшее время не попадет, страна потеряла значительную часть своих территорий, реальные доходы населения падают, а тарифы ЖКХ и цены на продукты и на бензин продолжают стремительно расти.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации поймали действующего президента страны Петра Порошенко на "газовом ограблении" Украины. Так, сообщают журналисты, Порошенко якобы подарил крупное украинские месторождение своему близкому знакомцу.

Фото: Википедия

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