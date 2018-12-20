В ДНР предупредили о подготовке ВСУ к штурму Донбасса

20 декабря пресс-служба НМ самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщила о масштабной подготовке украинских военных к штурму донецких рубежей. В частности, ВСУ проводят ротацию личного состава, укрепляют позиции и усиливают подразделения дополнительной артиллерией.

По словам начальника пресс-службы НМ ДНР Даниила Безоснова в десятке километров от "серой зоны" разведкой были зафиксированы перемещения украинского артилерийского дивизиона, в состав которого входит двенадцать САУ "Акация".

Параллельно с этим, в 4 километрах от линии соприкосновения была замечена активность 3-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Украинские военные продолжают усиленно укреплять позиции на Авдеевском направлении.

Напомним, несколько дней назад, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания полномасштабных военных действий на Донбассе. По данным разведки ДНР, ВСУ собираются провести ряд экологических диверсий для дестабилизации обстановки.

Ранее "Правда.Ру" анализировала слова Владимира Путина о прекращении существования Украины в случае возобновления широкомасштабных военных действий на Донбассе.

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