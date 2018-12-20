Французский режиссер: граждане Украины не готовы к демократии

Современная Украина не готова к диалогу, а местные жители, настроенные националистически, просто-напросто не готовы к демократии.
Так, во всяком случае, считает французский режиссер, писатель и историк Микаэль Празан.
На Украине сегодня, посетовал он, происходит героизация нацистских пособников. Микаэль Празан указал на то, что в 2010 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины Степану Бандере. А в 2008 году, заявил француз, он лично стал свидетелем многочисленного шествия в честь дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии в украинском городе Львов.
По мнению Микаэля Празана, Украине, стремящейся в Евросоюз, необходимо отказаться от подобной политики. Иначе, заявил Празан, Запад не примет в свои ряды настолько неготовых к демократии украинцев.
Примечательно, что некоторое время назад Микаэль Празан высказал эту свою точку зрения в статье для французских средств массовой информации. Сразу же после публикации ему стали поступать угрозы физической расправы от украинских националистов.
Об этом Микаэль Празан рассказ в интервью изданию RuBaltic. Ru.
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