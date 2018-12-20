Французский режиссер: граждане Украины не готовы к демократии

Современная Украина не готова к диалогу, а местные жители, настроенные националистически, просто-напросто не готовы к демократии.

Так, во всяком случае, считает французский режиссер, писатель и историк Микаэль Празан.

На Украине сегодня, посетовал он, происходит героизация нацистских пособников. Микаэль Празан указал на то, что в 2010 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины Степану Бандере. А в 2008 году, заявил француз, он лично стал свидетелем многочисленного шествия в честь дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии в украинском городе Львов.

По мнению Микаэля Празана, Украине, стремящейся в Евросоюз, необходимо отказаться от подобной политики. Иначе, заявил Празан, Запад не примет в свои ряды настолько неготовых к демократии украинцев.

Примечательно, что некоторое время назад Микаэль Празан высказал эту свою точку зрения в статье для французских средств массовой информации. Сразу же после публикации ему стали поступать угрозы физической расправы от украинских националистов.

Об этом Микаэль Празан рассказ в интервью изданию RuBaltic. Ru.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украину, возможно, в самое ближайшее время ждет самый настоящий дефолт. Дело в том, что долговая яма, в которую после государственного переворота попала Незалежная, оказалась глубже, чем предполагалось.

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