Аналитики предупредили о дефолте Украины из-за кредитов МВФ

Долговая яма, в которую после государственного переворота 2014 года попала Украина, оказалось гораздо глубже, чем предполагалось изначально.

Так, в ближайшие несколько лет украинское правительство должно выплатить порядка 17 миллиардов долларов. Но денег у Киева нет — Украине, чтобы отдать долг, придется снова занимать деньги. А Международный валютный фонд и прочие инвесторы готовы давать Незалежной деньги лишь под высокие проценты и на короткий срок. В связи с этим, считают специалисты, Украину в ближайшие годы ждет дефолт.

Примечательно, что сумма долгов Украины примерно равна всему ее объему текущему объему золотовалютных резервов. Но Национальный банк Украины предпочитает не бить тревогу. Тамошние эксперты заявляют, что хоть график выплат и является "напряженным", но справиться с ним современной Украине якобы по силам.

Европе же, считают экономисты, выгодно то, что Украина погрязла в долгах. Затяжная выплата задолженностей, объясняют эксперты, обеспечивает стабильный рост процентов по кредитам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко предпочел не присутствовать на дебатах в Европарламенте. Глава государства якобы не захотел слушать критику в свой адрес. А критики, указывают политологи, на дебатах в Европарламенте в отношении Украины было много.

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