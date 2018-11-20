Глава "Нафтогаза": европейцы не захотели купить украинскую ГТС

В Евросоюзе не нашлось желающих приобрести 49% газотранспортной системы Украины. Весь пакет акций ГТС оценивается в 14 млрд долларов, которые никто из европейских партнёров Украины заплатить не захотел.

Ранее, в сентябре, "Нафтогаз" высказал предложение продать часть уставного капитала оператора украинского ГТС за границу. Приход иностранного инвестора предполагается и по закону Украины "О рынке природного газа". В июле "Нафтогаз" заявлял о том, что по истечении действующего контракта с "Газпромом", то есть в начале 2020 года, новый оператор ГТС появится. Однако на данный момент найти такового не удалось.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что строительство "Газпромом" газопровода "Турецкий поток" значительно сократит объёмы транзита газа через территорию Украины — по подсчётам украинских специалистов, речь идёт о 12-14 млрд кубометров. Вследствие этого глава Совета Украины по вопросам газовой промышленности Леонид Униговский призвал страну направить все силы на то, чтобы недопустить завершения строительства.

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