В Киеве снова приговорили Россию к развалу

Вооруженные силы Украины в скором времени одержат победу на Донбассе, а Российскую Федерацию как страну ждет крах. Так, во всяком случае, считает глава запрещенной в России организации "Правый сектор" Андрей Тарасенко.

Отвечая на вопрос, как, по его мнению, закончится вооруженный конфликт на востоке Украины, Тарасенко был уверен и радикален. Так, он заявил, что не видит никаких причин для поражения украинской армии.

При этом Тарасенко отметил, что победа Украины возможна лишь в то случае, если Россия развалится. Но и в этом глава "Правого сектора" не сомневается — по его словам, РФ канет в лету, как когда-то исчезла с карт Российская Империя.

Журналист, задававший вопрос Андрею Тарасенко, поблагодарил его за четкий, конструктивный и объективный ответ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что анонимная хакерская группировка "КиберБеркут" заявила о готовящемся на территории Донбасса теракте. По мнению организации, ВСУ в качестве оружия использует радиоактивные отходы. А после обвинит в случившемся Россию.

Также "Правда.Ру" передавала слова украинских средств массовой информации о том, что в антиправительственных бандформированиях "Азов", "Правый сектор" и "Донбасс" происходит вербовка и подготовка граждан соседней республики к революции в Белоруссии.

Фото: министерство обороны Украины.

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