В Киеве снова приговорили Россию к развалу

Вооруженные силы Украины в скором времени одержат победу на Донбассе, а Российскую Федерацию как страну ждет крах. Так, во всяком случае, считает глава запрещенной в России организации "Правый сектор" Андрей Тарасенко.
Отвечая на вопрос, как, по его мнению, закончится вооруженный конфликт на востоке Украины, Тарасенко был уверен и радикален. Так, он заявил, что не видит никаких причин для поражения украинской армии.
При этом Тарасенко отметил, что победа Украины возможна лишь в то случае, если Россия развалится. Но и в этом глава "Правого сектора" не сомневается — по его словам, РФ канет в лету, как когда-то исчезла с карт Российская Империя.
Журналист, задававший вопрос Андрею Тарасенко, поблагодарил его за четкий, конструктивный и объективный ответ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что анонимная хакерская группировка "КиберБеркут" заявила о готовящемся на территории Донбасса теракте. По мнению организации, ВСУ в качестве оружия использует радиоактивные отходы. А после обвинит в случившемся Россию.
Также "Правда.Ру" передавала слова украинских средств массовой информации о том, что в антиправительственных бандформированиях "Азов", "Правый сектор" и "Донбасс" происходит вербовка и подготовка граждан соседней республики к революции в Белоруссии.
Фото: министерство обороны Украины.
Читайте также:
Референдум в Донбассе — многоходовочка или…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Света и Коля, главные герои повествования, умолчали о качестве дорог на родной земле, лишь добавив, что последние 5 лет их не изменили. Разве ям стало больше.
Света и Коля, главные герои повествования, умолчали о качестве дорог на родной земле, лишь добавив, что последние 5 лет их не изменили. Разве ям стало больше.
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Китай заманивает Украину в "долговую ловушку", преследуя свои внутренние цели, но Россия может извлечь из этого политическую выгоду. Однако есть одно "но".