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Источник Правда.Ру

Почему разрыв с Россией вобьет Украину в нищету

Мир » Бывший СССР » Украина

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинские власти уничтожают экономику собственной страны. По его словам, отказ от транспортного сообщения с Российской Федерацией не приведет Украину ни к чему хорошему.

Почему разрыв с Россией вобьет Украину в нищету. 390988.jpeg

По мнению Вадима Рабиновича, слабая и неприспособленная к конкуренции украинская экономика до сих пор держалась на плаву лишь благодаря украинцам, что уезжали за приличным заработком в Россию. Их, согласно статистике, на данный момент несколько сотен тысяч.

Рабинович заявил, что у Украины растет товарооборот лишь с Россией. Поэтому, делится мнением украинский депутат, разрыв транспортного сообщения с восточным соседом — решение необдуманное, невзвешенное и глупое. Такими темпами, заявляет украинский нардеп, Киев в скором времени превратит Украину в отсталую страну, заселенную дешевой рабочей силой для западных стран.

Ранее "Правда.Ру" приводила слова украинского политика, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о том, что граждане Украины живут ничем не лучше древнеегипетских рабов. Также она добавила, что благодаря уезжающим на заработки украинцам государственная казна за 2018 год пополнилась на 800 млн долларов. Тимошенко посетовала на то, что те, кто может поднять экономику собственной страны, вынуждены работать в другом государстве, работая на процветание чужой экономики.

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