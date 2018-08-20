Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"

Недавно украинское правительство заявило о том, что заблокированное в одном из украинских портов российское судно "Механик Погодин" пробудет там три года.

Экипаж корабля рассказывает, что на борт неоднократно пытались пробраться неизвестные, но морякам удалось спровадить незваных гостей. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Так, пытавшиеся взять судно на абордаж представлялись сотрудниками Службы безопасности Украины, портовыми экспертами и даже экологами.

Посетивший корабль российский посол заявил, что у россиян есть достаточное количестве еды и медикаментов. Консул отметил, что моряки не находятся в плену и им разрешено свободно передвигаться, но они предпочитают не покидать корабль.

На данный момент никаких официальных комментариев российская сторона по поводу инцидента не дала. Пока неизвестно, как ситуация будет развиваться далее.

Недавно в средствах массовой информации появилась новость о том, что некоторые российские судовладельцы приостановили грузовые перевозки на Украину. Судоходные компании отмечают, что были вынуждены пойти на такой шаг. Руководство компаний заявляет, что никто из них не хочет, чтобы их судно с оплаченным грузом застряло на Украине на неопределенный промежуток времени.

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