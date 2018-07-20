Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море

Экс-командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук заявил недавно, что украинским военным необходимо заминировать Азовское море. По мнению Гайдука, это поможет избежать Украине потенциального нападения со стороны Российской Федерации.
Высказывания бывшего украинского командующего прокомментировал депутат Государственной думы Дмитрий Белик. По его словам, подобный шаг со стороны Украины будет рассматриваться как акт агрессии.
Белик также заявил, что если даже не брать во внимание то, что подобные действия будут считаться прямой агрессией, слова Сергея Гайдука выдают в нем самого настоящего дилетанта в военно-морских вопросах. Дмитрий Белик считает, что подобная инициатива — угроза мирным судам. Прокомментировал он и предложение Гайдука о создании секретных маршрутов, по которым якобы можно будет проводить гражданские суда. По словам Белика, это невозможно. Депутат Государственной думы заявил, что подавляющее большинство украинских моряков никогда не имели дела с подводными минами. Они, по мнению Дмитрия Белика, "понаставят" их и сами же забудут, где.
Белик резюмировал, что предложение Гайдука смехотворно как минимум. Как максимум же — призыв к агрессии против международного судоходства в регионе.
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