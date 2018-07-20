В Киеве заподозрили нехорошее после переговоров в Хельсинки

На Украине бьют тревогу. Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер Российской Федерации Владимир Путин могут договорить об отмене антироссийский санкций.
По словам Сергея Лещенко, со стороны США и Европы санкции были инструментов давления, способом "сдержать Россию". Теперь же, считает Лещенко, существует риск того, что Запад снимет санкции с Российской Федерации. По мнению украинского депутата, на пользу Украине это не пойдет.
Сергей Лещенко заявил, что Украине необходимо наращивать авторитет в мире. По его словам, европейским соседям должно быть "не стыдно" заступаться за его страну. Защищая Украину, считает Лещенко, каждая из стран чем-то жертвует, и они не должны считать, что делают это зря.
Напомним, антироссийские санкции были введены западными странами после того, как полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации. США и Европа посчитали тогда данное вмешательство в дела Украины неприемлемым — многие тогда окрестили Россию "страной-агрессором" и правопреемницей тоталитарных и оккупационных традиций Советского Союза. Неудивительно, что депутаты Верховной рады хотели бы видеть, что санкции против РФ остаются в силе — для них это является гарантией сдерживания "российской агрессии", о которой в последние годы твердит добрая половина Европы.
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