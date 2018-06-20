Украинцы признали Богдана Хмельницкого коммунистом и агентом Путина

Сегодня, на заседании Верховной рады, подняли интересный вопрос. Так, украинские депутаты выступили с инициативой переименовать город Переяслав-Хмельницкий. Точнее, не переименовать, а всего лишь убрать из названия города упоминание Богдана Хмельницкого, украинского полководца. Дело в том, что гетман пошел на воссоединение Малороссии с Москвой, что, пусть и за давностью лет, никак не вписывается в нынешнюю политику украинского правительства.

Депутат Игорь Попов заявил, что второе слово в названии города стоит убрать, так как Богдан Хмельницкий зарекомендовал себя "скрытым коммунистом и агентом Путина". Депутат заявил об этом вроде как в шутку, но тут же потребовал убрать упоминание гетмана и из других топонимов.

У украинского правительства, кажется, в ближайшее время ожидается много работы — ведь есть и город Хмельницкий, и улица в столице, названная в честь гетмана. Страшно подумать, ведь в Киеве, самом центре города стоит памятник Богдану Хмельницкому. Хотя, отметим, что у украинского правительства опыт в сфере сноса исторических памятников имеется.

Документ о переименовании города датируется еще апрелем текущего года. За чем дело стало — непонятно. Отмечается лишь, что инициатива о переименовании города поступила от Переяслав-Хмельницкого городского совета. Цель сего действия — возвращения городу его истинного исконного исторического названия.