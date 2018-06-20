Бывший вице-премьер Украины: вступление в НАТО разорвет страну

Бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко высказал свою позицию по поводу вступления страны в Североатлантический Альянс. По его мнению, референдум о вступлении Украины в НАТО просто-напросто развалит страну на части. Так, считает Семиноженко, за вступление в альянс проголосуют лишь западные области Украины, против вступления — восточные. Это, говорит Семиноженко, лишь усугубит раскол и разруху, что и так происходят в стране.
Владимир Семиноженко придерживается мнения, что для Украины вреден не столько сам Североатлантический альянс, сколько сам референдум. Семиноженко подчеркивает, что в разных частях Украины будут абсолютно полярные мнения по данному вопросу. Так, говорит бывший вице-премьер, западные области Украины, стремящиеся к евроинтеграции и ориентирующиеся на Запад, проголосуют за вступление в НАТО, а такие области, как, например, Харьковская или Херсонская в большинстве своем будут против вступления в международный клуб.
Владимир Семиноженко уверяет, что нынешнему поколению украинцев не стоит даже и рассчитывать на вступление Украины в Североатлантический альянс или Евросоюз.
Глава Украины Петр Порошенко же считает, что к 2019 году страна получит план действия для того, чтобы начать вступление в НАТО.
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