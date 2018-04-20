Депутат из Львова назвала Гитлера "великим" и отметила день рождения фюрера

На Украине депутат Львовского горсовета отметила в соцсетях годовщину дня рождения Гитлера и назвала его "великим человеком". Депутат опубликована на своей странице в "фейсбуке" поздравление в честь 128-й годовщины со дня рождения фюрера, сообщает "Лайф.Ру"

Батюк написала, что это был "великий человек, как ни крути". Также она разместила фотографию Гитлера, сопроводив ее цитатой из книги нацисткого лидера "Моя борьба".

Через некоторое время пост был удален.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Польше задержаны трое мужчин, отмечавшие день рождения Гитлера. "Праздник" проходил на встрече националистов в городе Водзислав-Шленский.

Задержанные — организаторы празднования годовщины со дня рождения Гитлера, у одного из них при обыске найдены оружие и боеприпасы. Один из них — руководитель националистической организации "Гордость и современность".

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