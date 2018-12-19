В Киеве пообещали "немедленный" переход через Керченский пролив

В Киеве подтвердили, что в ближайшее время от украинских властей и в самом деле следует ожидать новых провокаций. Сказал об этом никто иной, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В интервью Би-би-си он заявил, что в ближайшее время украинские власти планируют организовать очередной переход через Керченский пролив.

Иначе, заявил Турчинов, "Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределений новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма".

Он заявил, что с этим вопросом медлить нельзя и предложил "нашим" партнерам" принять участие в этом переходе из Черного в Азовское море.

Турчинов заявил, что переход будет осуществляться под присмотром представителей ОБСЕ и других международных организаций. Правда, пока неизвестно, что на этот счет думают в ОБСЕ и тех самых неназванных международных организациях.

Секретарь СНБО также признал, что обращение Украины к НАТО насчет направления кораблей альянса в Азовское море не находит отклика. И выразил надежду, что все же найдет.

Напомним, Турчинов был в числе тех, кто в конце ноября поддержал введение военного положения на Украине.

25 ноября два украинских катера и буксир вошли в российские территориальные воды, но были остановлены пограничниками. Целью похода был переход из Черного в Азовское море через Керченский пролив - без надлежащего уведомления российской стороны. В результате катера, буксир и их экипажи были задержаны.

В последние несколько дней в России на официальном уровне много говорится о том, что Украина готовит провокации, дабы Петр Порошенко мог продлить военное положение. Заявление Турчинова вполне можно рассматривать именно как признание такую провокацию осуществить.

Собственно, в МИД РФ это заявление так и назвали - "безответственная провокация".

Очевидно, что без согласования прохода через Керченский пролив Россия украинские корабли не пропустит.

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