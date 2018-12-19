Украина расплатится за кредит МВФ ростом бедности

19 декабря на официальной странице президента Украины Петра Порошенко в Twitter появилась запись о кредите, который был одобрен Советом директоров МВФ. По условиям кредита, Украина получит от фонда $3,9 млрд на один год и два месяца.

Украинский лидер также отметил, что выдачу кредита одобрила руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в рамках программы stand-by, которая предусматривает помощь в поддержании экономических показателей. Первый платеж в размере $1,4 млрд Украина может получить уже в ближайшие месяцы.

Ранее Министерство финансов Украины подчеркивало важность налаживания отношений с МВФ, так как без поддержки фонда страну может постигнуть дефолт уже в следующем году. Первым об успешных переговорах с фондом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В октябре текущего года, МВФ опубликовал рейтинг стран по ВВП на душу населения. Примечательно то, что Украина заняла в этом рейтинге 133 место, уступив даже Молдавии. На данный момент, на одного человека в Молдавии приходится $2694 ВВП, в то время как на каждого украинца приходится — $2656 ВВП.

Напомним, что Украина не получала поддержки от МВФ с 2015 года. Тогда фонд начал выдвигать новые условия для получения кредитов, однако правительство Украины не торопилось их исполнять.

Ранее Pravda.Ru уже рассказывала о противостоянии МВФ и Украины, а также приводила экспертное мнение политолога и экономиста Олега Соскина.

Фото: flickr.com

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