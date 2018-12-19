Спецпредставитель госдепа посоветовал Киеву не увлекаться военным положением

Спецпредставитель госдепартамента по Украине прибыл в Киев пообщаться с представителями украинской власти.

Визит плановый. Вообще говоря, Волкер собирался затем приехать в Москву. Но буквально перед визитом на Украину он объявил, что визит в Россию невозможен. Причина - задержанные 25 ноября украинские моряки. Дескать, пока их не освободят, о визите не может быть и речи.

В Москве пожелания Вашингтона выполнять не спешат, так что лицезреть спецпредставителя в российской столице, судя по всему, доведется не скоро.

Напомним, после инцидента с подачи Петра Порошенко на Украине в десяти областях ввели военное положение сроком на 30 дней.

На переговорах в Киеве Волкер затронул и эту тему. Он посоветовал украинским властям придерживаться демократических принципов и не продлевать военное положение. Об этом спецпредставитель госдепа сказал на встрече со спикером Верховной рады Андреем Парубием.

Отметим, в последнее время в республиках Донбасса и в Москве неоднократно говорили о том, что украинские власти могут пойти на провокации, чтобы иметь повод продлить военное положение.

Кроме того, заявление Волкера может свидетельствовать и о том, что в Вашингтоне скептически относятся к заявлениям Порошенко о том, что Россия готовит вторжение на Украину.

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