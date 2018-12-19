День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником

День рождения Степана Бандеры стал официальной праздничной датой на Украине. Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в следующем году, куда внесен и день рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) (запрещена в России).

Бандера назван выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения. Он родился 1 января 1909 года. Обычно в этот день представители различных украинских националистических организаций устраивают факельное шествие.

Надо заметить, что отрицательно к героизации Бандеры относятся не только в России. В Польше в начале этого года было даже инициировано принятие закона, который предусматривает штрафы и реальные сроки тюремного заключения за "отрицание бандеровской идеологии".

В украинских СМИ также сообщалось, что при запросах вида на жительство в этой стране граждан Украины спрашивают об отношении к Степану Бандере. И если оценка его личности не отрицательная, то соискателю отказывают.

Вообще же нынешние украинские власти всячески акцентируют внимание на событиях истории, которые так или иначе призваны подтвердить желание украинцев "распрощаться с Российской империей" (любимое выражение Петра Порошенко). При этом преувеличенное значение придается даже относительно мелким событиям, вроде так называемого "боя под Крутами".

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