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Источник Правда.Ру

Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана

Мир » Бывший СССР » Украина

Тревожную атмосферу пятой годовщины майдана специалисты сравнивают последним этапом существования Украинской ССР, в предверии провозглашения независимости.

Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана. 395055.jpeg

Накануне очередных выборов, которые пройдут в 2019 году, подведение итогов становится особо значимым. Отмечая выполенные обещания, звучавшие со сцены в ноябре 2013 года, украинское общество наблюдает ухудшение экономической ситуации в стране. Судебная реформа, децентрализация власти и обновлённые условия государственной службы не сделали жизнь среднего класса Украины лучше — соц. опросы показывают, что украинцы не понимают, что изменилось в результате реформ. По прошествии пяти лет выяснилось, что политический курс на Европу не стал той вакциной, на которую уповала новая власть: соглашение об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли, а также соглашение о безвизовом режиме не исцеляет украинскую экономику в условиях одного из самых высоких по Европе уровня коррупции.

Власти, сетуя на "российскую агрессию", никак не позволяющую закончить войну на Донбассе, по мнению экспертов удобно прикрываются этими условиями для оправдания экономических неуспехов и коррупционной оккупации страны. Капиталы олигархов по подсчётам растут в разы быстрее, чем ВВП Украины. Созданные антикоррупционные комитеты, работа которых вызывает вопросы как у СМИ, так и в обществе, вступают в конфликты друг с другом.

Эксперты Института стратегических исследований "Новая Украина" в одном из последних исследований, посвящённых предстоящим президентским и парламентским выборам утверждают, что революционная волна 2013-2014 годов "захлебнулась в контрреволюционной и реставрационной петле", а разрыв новая система откровенно милитаристко-олигархической направленности и украинского общества только продолжает расти.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что годовщину расстрела майдана в Киеве планируют отметить конкурсом среди школьников "Снайпер столицы-2018".

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Темы война Майдан украина Донбасс коррупция годовщина борьба с коррупцией
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