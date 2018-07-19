Верка Сердючка собралась в президенты Украины

Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, заявил, что был бы не против выдвинуть свою кандидатуру в качестве президента Украины. Об этом сообщает "Русская планета".
Артист рассказал, что "ничего страшного" он в этом не видит. Ранее появилась информация о том, что свои кандидатуры собираются выдвинуть рок-музыкант Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский.
"Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу... Было бы хорошо", - рассказал он в интервью "КП" в Украине.
Пока официальных заявлений от Зеленского и Вакарчука о намерениях участвовать в выборах не поступало. По результатам опроса населения, свои голоса за них готовы отдать от 5 до 10% украинцев.
Андрей Данилко пока также не сообщил, будет ли он вести предвыборную кампанию в образе Верки Сердючки.
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