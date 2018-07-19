Украинский мэр-вешатель коррупционеров пойман на взятке

Мэр небольшого города Сколе в Львовской области Владимир Москаль попался на взятке. Об этом на своей официальной странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Фото: Fotodom.ru

Эта история могла бы остаться ничем не примечательной и более чем заурядной, если бы не одна деталь. Украинский мэр Владимир Москаль еще весной этого года считал себя поборником справедливости и борцом с коррупцией. Так, Москаль призывал физически наказывать взяточников. Мэр Сколе предлагал подвешивать их вверх тормашками и нещадно бить.

Но вот, случилось непредвиденное. Самого Москаля задержали за взятку в 68 тысяч гривен.

Интересно, что это даже не первый случай участия Владимира Москаля в преступных коррупционных махинациях. Так, в апреле 2015 года горе-мэр попался на взятке в 18 тысяч гривен. Он даже был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы, но вот какая интересная штука — дело уже который год находится в суде на апелляции, а Владимир Москаль все еще продолжает руководить городом. И продолжает брать взятки.

Между прочим, в этой новости куда больше интересного, чем может показаться на первый взгляд. В ней и иллюстрация апатичности и бесхребетности украинского суда и доказательство низкого уровня жизни на территории современной Украины — уж больно мизерные взятки позволял себя брать украинский мэр. Также эту новость можно рассмотреть шире, в контексте вечного стремления Украины к евроинтеграции — высокий уровень коррупции является одной из главных причин отказа Евросоюза принять государство в свои ряды.

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