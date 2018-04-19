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Источник Правда.Ру

Порошенко раскритиковал древнерусских князей за основание Москвы

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением, что основание Москвы было  "опрометчивым решением древнерусских князей".

Порошенко раскритиковал древнерусских князей за основание Москвы. 386086.jpeg

По его словам, создание в стране независимой православной церкви "восстановит историческую справедливость".

Напомним, 17 апреля Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. 

Он добавил, что такое решение "станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда (Константинополя - ред.) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву".  

Как ранее пояснил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, "работа, уже осуществленная президентом Порошенко относительно предоставления автокефалии украинского православия, по-настоящему уникальна. Мы в шаге от исторического решения Константинополя о независимости нашей церкви от Москвы при одновременном признании вселенским православием". 

Со своей стороны, в Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо обратить внимание на ущемление прав канонической православной церкви на Украине.

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Темы москва основание опрометчивость
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