Украинский министр объяснил, зачем Киев закупает российскую нефть через Белоруссию

Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука объяснил, почему страна закупает российскую нефть у Белоруссии.

Об этом глава украинского ведомства рассказал в эфире крупного национального телеканала.

Так, по словам Георгия Туки, сегодняшний день диктует перед украинским правительством необходимость закупать российскую нефть у соседней Белоруссии. Дело в том, поясняет глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, что-то топливо, которое предлагают Незалежной государства Европы, слишком дорогое.

Георгий Тука подчеркнул, что официальный Киев знает о происхождении нефти, перерабатываемой современной Белоруссией. "Она вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно", — резюмировал Тука.

Напомним, что в октябре прошлого года правительство Российской Федерации приняло решение прекратить поставки Белоруссии нефти сверх сегодняшних потребностей страны. Минск же, что примечательно, излишки российской нефти всегда перепродавал на Украину.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Российскую Федерацию в поставке дизельного топлива танкам Вооруженных сил Украины. Глава государства посетовал, что мировая общественность винит в этом Белоруссию, хотя на самом деле все топливо, используемое ВСУ, российское.

Также "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации поймали украинского президента Петра Порошенко на газовом ограблении страны. Порошенко, сообщают они, якобы отдал крупное украинское газовое месторождение своему "приближенному", предпринимателю Дмитрию Фуксу.

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