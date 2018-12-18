Москва высказала сожаление о принятии ГА ООН украинской резолюции по Крыму

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой признает милитаризацию Российской Федерацией Крыма и Севастополя.
Правительство Российской Федерации же выразило сожаление и несогласие с данным решением международной организации. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул, что Крымский полуостров и Севастополь — неотъемлемые части РФ, вернувшиеся в ее состав благодаря свободному волеизъявлению тамошних жителей.
Москва продолжит доказывать мировой общественности то, что Россия имеет полное право размещать на территории Крыма и Севастополя свою армию и технику, подчеркнул Дмитрий Песков.
Отметим, что инициативу Украины по признанию милитаризации Крыма и Севастополя в ООН поддержали сразу 66 государств. Против высказались лишь представители 19 стран. Примечательно, что 72 государства воздержались от голосования.
В резолюции говорится о том, что присутствие в Крыму российской армии противоречит суверенитету, независимости и территориальной целостности современной Украины.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Российской Федерации приняло решение перебросить на территорию Крымского полуострова целый дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400.
Фото: официальная страница ООН
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