На Украине бывшего канцлера Германии нарекли "врагом государства"

Украинский сайт "Миротворец" объявил бывшего немецкого канцлера Германии Герхарда Шредера врагом страны. Киев игнорирует просьбы Берлина исправить это. И делает это зря.

Так, во всяком случае, считает немецкое издание Deutsche Welle.

Авторы статьи считают, что, отказывая немецкому правительству в просьбе удалить страницу с экс-канцлером Германии с сайта "Миротворец", Украина очень сильно рискует. Так, по словам немецких журналистов, Киев осложняет отношения между Германией и Украиной. Такими темпами, уверены авторы статьи, Незалежная может лишиться еще одного своего защитника в Европе, которых и так становится все меньше и меньше.

Отметим, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер попал в списки "Миротворца" и был объявлен врагом государства за "покушение на суверенитет Украины" и "антиукраинскую пропаганду". Любопытно, что авторы материала в Deutsche Welle, учитывая поведение сотрудников сайта "Миротворец", заявляют, что миротворцами они являются в последнюю очередь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер обратился к официальному Берлину с просьбой разорвать торговые отношения с Соединенными Штатами Америки и начать сотрудничество с Китайской народной республикой.

Фото: Министерство обороны Украины

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