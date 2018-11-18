Руководство ДНР заявило о планах Киева устроить диверсию на химзаводе в Горловке

Украинское правительство намерено устроить диверсию на химическом заводе в Горловке. Этот населенный пункт, напомним, сегодня контролируется Донецкой народной самопровозглашенной республикой.
Об амбициозных планах официального Киева сообщили в пресс-службе ДНР. Так, Вооруженные силы Украины якобы намерены устроить диверсию на химическом заводе в Горловке — одном из самых крупных подобных предприятий в Европе. Все для того, сообщает пресс-служба Донецкой народной самопровозглашенной республики, чтобы местная армия отвлеклась на эвакуацию населения из региона и урегулирование ситуации. ВСУ, заявляют в пресс-службе ДНР, в этот же момент начнет масштабное наступление, воспользовавшись сумятицей.
Напомним, что ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины после государственного переворота в стране, случившегося в 2014 году. На сегодняшний день на Донбассе продолжаются бои — официальный Киев не намерен просто так отпускать республики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский генерал не отрицает возможности самой настоящей войны его страны с Российской Федерацией. По его словам, Незалежной в открытой вооруженной конфронтации с Россией помогут не только Соединенные Штаты Америки, но и прочие западные государства.
Фото: REX/Shutterstock
Читайте также:
ДНР и ЛНР объявили о создании государства Малороссия
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
"Дальше действительно будет запрет на перекачку капиталов из России на Украину", - считает эксперт "Правды.Ру".
Вашингтон угрожает Москве все большими санкциями за все большие "провинности".Список в ближайшее время будет неисчерпаем. Готова ли экономика страны к вызовам?
Именно 15 ноября, только 1991 года, окончательно и бесповоротно на СССР был поставлен крест. Была уничтожена база советского даже не государства, а шире - строя.
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?