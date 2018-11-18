Руководство ДНР заявило о планах Киева устроить диверсию на химзаводе в Горловке

Украинское правительство намерено устроить диверсию на химическом заводе в Горловке. Этот населенный пункт, напомним, сегодня контролируется Донецкой народной самопровозглашенной республикой.

Об амбициозных планах официального Киева сообщили в пресс-службе ДНР. Так, Вооруженные силы Украины якобы намерены устроить диверсию на химическом заводе в Горловке — одном из самых крупных подобных предприятий в Европе. Все для того, сообщает пресс-служба Донецкой народной самопровозглашенной республики, чтобы местная армия отвлеклась на эвакуацию населения из региона и урегулирование ситуации. ВСУ, заявляют в пресс-службе ДНР, в этот же момент начнет масштабное наступление, воспользовавшись сумятицей.

Напомним, что ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины после государственного переворота в стране, случившегося в 2014 году. На сегодняшний день на Донбассе продолжаются бои — официальный Киев не намерен просто так отпускать республики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский генерал не отрицает возможности самой настоящей войны его страны с Российской Федерацией. По его словам, Незалежной в открытой вооруженной конфронтации с Россией помогут не только Соединенные Штаты Америки, но и прочие западные государства.

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