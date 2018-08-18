На Украине заявили, что "Механик Погодин" пробудет в плену три года

Задержанное около недели назад российское судно "Механик Погодин" до сих пор остается запертым в украинском порту. Более того, средства массовой информации Украины заявляют о том, что корабль пробудет как минимум три года.

Так, во всяком случае, заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. Также, по словам украинского политика, экипаж корабля понесет ответственность за то, что несколько раз не пускал на борт различные инспекции.

Напомним, что "Правда.Ру" передавала слова экипажа о возможном силовом захвате судна "Механик Погодин". Моряки оказались правы — первый раз на корабль, представившись сотрудниками Службы безопасности Украины, пытались проникнуть 6 человек. Мужчины выпроводили незваных гостей. Об этом "Правда.Ру" писала. Во второй раз на борт пытались подняться уже больше десяти человек. Они представились экологами. Но и их российские моряки отправили восвояси.

Недавно же стало известно о третьей попытке взять корабль "Механик Погодин" на абордаж. Буквально вчера вечером на судно попыталась взобраться портовая инспекция. Но и она потерпела неудачу.

Изет Гданов же заявляет, что в этом нет ничего страшного — российские моряки лишь роют яму сами себе. По словам первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму, рано или поздно украинская власть добьется того, чего хочет.

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