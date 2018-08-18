Стало известно, для чего на самом деле украинцы едут в Крым

Глава комитета парламента республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал правду о том, почему же граждане Украины едут в "оккупированный" Крым.

По словам Черняка, украинцы едут на полуостров за комфортным и безопасным отдыхом. А также для того, чтобы посмотреть на знаменитый Крымский мост через Керченский пролив.

Согласно статистике, за первые шесть месяцев текущего года Крымский полуостров посетили почти миллион украинцев. В России считают, что этому поспособствовала критика в адрес Крымского моста, что постоянно звучит на Украине. Так, в Незалежной неоднократно утверждали, что у Российской Федерации никогда не получится завершить строительство. В итоге мост через Керченский пролив воздвигли к намеченным срокам, а граждане Украины захотели лично посмотреть на него.

Алексей Черняк утверждает, что украинские курорты во многом уступают курортам Крымского полуострова. Украинцы едут сюда за недорогим и хорошим отдыхом. По приезде на родину они рассказывают своим соотечественникам о том, в чем же состоят плюсы отдыха на полуострове. Это способствует увеличению потока украинских туристов, отмечает Черняк. По его словам, здесь им всегда рады и встречают с особым гостеприимством.

Ранее "Правда.Ру" приводила слова украинских политиков о том, какие проблемы постигнут Россию в связи со строительством Крымского моста.

Фото: Fotodom. ru

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