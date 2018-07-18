Украина потребовала от Трампа покаяться за встречу с Путиным

Рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не могла пройти на Украине незамеченной. Так, сразу же после саммита в Хельсинки, столице Финляндии, Киев потребовал от Вашингтона объяснений.
Известно, что на саммите главами двух сверхдержав поднимался вопрос о урегулировании военного конфликта на Донбассе. Так, Владимир Путин заявил, что они с Дональдом Трампом достигли кое-каких договоренностей по этому поводу и наметили дальнейшую работу в этом направлении.
Украинское правительство же выступило с официальным заявлением, что требует от Вашингтона дать официальный комментарий по этому поводу. Если же какие-либо договоренности по этому вопросу и правда были достигнуты, Киев жаждет знать о них. Если же какой-либо конкретики Трампу и Путину добиться не удалось, украинское правительство требует опровержения информации об этих самых договоренностях.
Напомним, что вооруженный конфликт на территории Украины начался в апреле 2014 года на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик и продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между вооруженными силами Украины с одной стороны и повстанческими формированиями ДНР и ЛНР — с другой.
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Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
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