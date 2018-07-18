Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украина потребовала от Трампа покаяться за встречу с Путиным

Мир » Бывший СССР » Украина

Рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не могла пройти на Украине незамеченной. Так, сразу же после саммита в Хельсинки, столице Финляндии, Киев потребовал от Вашингтона объяснений.

Украина потребовала от США объяснений по встрече Путина и Трампа. 389721.jpeg

Известно, что на саммите главами двух сверхдержав поднимался вопрос о урегулировании военного конфликта на Донбассе. Так, Владимир Путин заявил, что они с Дональдом Трампом достигли кое-каких договоренностей по этому поводу и наметили дальнейшую работу в этом направлении.

Украинское правительство же выступило с официальным заявлением, что требует от Вашингтона дать официальный комментарий по этому поводу. Если же какие-либо договоренности по этому вопросу и правда были достигнуты, Киев жаждет знать о них. Если же какой-либо конкретики Трампу и Путину добиться не удалось, украинское правительство требует опровержения информации об этих самых договоренностях.

Напомним, что вооруженный конфликт на территории Украины начался в апреле 2014 года на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик и продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между вооруженными силами Украины с одной стороны и повстанческими формированиями ДНР и ЛНР — с другой.

Читайте также:

Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной

Государство обеспечит новорожденных подгузниками и чепчиками Государство обеспечит новорожденных подгузниками и чепчиками

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Украина хочет войны с Россией
Темы США война Трамп Путин Россия Украина Донбасс
Обсудить
Актуальная аналитика
Здравоохранение
Витамины от стресса и окружающей среды
Прошлое
Тайна острова Роанок: история на крови
Проекты
ПИК открывает продажи в «Жулебино парк»
Читательский топ
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Новости Все >
"Натали Турс" по-прежнему "кидает" клиентов
Коллекторы наоборот: жестокие бандиты напали на офис микрозаймов
Корейцы запретили поднимать русский крейсер "с несметными запасами золота"
Банкиры предрекли рублю скорый обвал
"Это смерть! Все плохо!": пассажир снял катастрофу авиалайнера изнутри
Крымчане составят чёрный список «врагов народа и Крыма»
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.

Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мир
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Мир
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Происшествия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Жителей регионов будут судить за призывы к революции в мессенджерах
Игорь Буккер Тайна острова Роанок: история на крови Игорь Буккер Любовь Степушова Тайна Набиуллиной: где выведенные из США деньги Любовь Степушова Руслан Веснянко Украинцы массово покидают родину Руслан Веснянко
Комментарии
Глава Минфина: пенсионеры живут слишком долго
Погибшая от "Новичка" женщина приняла его за духи
Разворуют все? Счетная палата нашла дыры в пенсионной реформе
Банкиры предрекли рублю скорый обвал
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Названы регионы-предатели, выступающие "за" пенсионную реформу
Названы регионы-предатели, выступающие "за" пенсионную реформу
Глава Минфина: пенсионеры живут слишком долго
Названы регионы-предатели, выступающие "за" пенсионную реформу
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Тайна Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Выяснена реальная ситуация с ядерным оружием из послания Путина
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Тайна Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон

Дело о хищении $1,5 млрд, неуплате налогов в РФ и США Уильямом Браудером может уничтожить репутацию оппонентов Трампа, а некоторых и вовсе отправить в тюрьму.

Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался