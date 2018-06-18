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Источник Правда.Ру

Украина распродаст все, что у нее есть, даже людей

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские власти запихнули страну в долговую яму, и кто бы ни пришел к власти, он будет расплачиваться национальными богатствами страны, сказал "Правде.Ру" политолог Руслан Бортник.

Украина распродаст все, что у нее есть, даже людей. 388280.jpeg

Европейские государства под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство страны, заявил накануне депутат Верховной рады и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович. Европа выдала Украине кредит на один миллиард евро, но за это потребовала снять мораторий на вывоз леса-кругляка, это катастрофа для страны. "Европа с барского плеча дает миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат", — сказал политик в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что взять такой кредит мог только преступник. "До конца 2018 года надо выплатить 12,5 миллиарда долларов, в 2019-м, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента, — 12,1 миллиарда, а до конца 2020 года — еще 10,2 миллиарда долларов", — подсчитал Вадим Рабинович. По его словам, такая экономика обречена на крах, так как Киев не в состоянии вернуть такую сумму (117 миллиардов долларов), поэтому единственный выход — дефолт.

Как сказал "Правде.Ру" директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "высказывания Рабиновича вызывают эмоции в обществе, но благотворительностью на Украине никто не занимается". "Как бы не менялась украинская политика, кто бы в эту политику не приходил, пусть даже тот же Рабинович, он будет вынужден ехать на поклон в Международный валютный фонд, в другие международные кредитные организации", — заметил эксперт "Правды.Ру". Из-за серьезной закредитованности Украине необходимо решать проблемы долгов, но они только растут.

По условиям поставки угля по формуле "Роттердам плюс"*, жилищно-коммунальные услуги на Украине выросли в 9-12 раз, на этом тоже Запад зарабатывает, продолжил Руслан Бортник в интервью "Правде.Ру". Запад активно начал присматриваться к украинским землям и инфраструктуре, требует леса-кругляка, потому что это рабочие места во многих странах Западной Европы. "Используя политическую составляющую, Запад лоббирует свои экономические интересы, использует Украину как зону добычи сырья и рынок для некачественных товаров, часто не конкурентных на рынке западных товаров", — заключил эксперт "Правды.Ру".

Заметим, что за последние три года ВВП Украины упал почти в два раза, назревает земельная реформа, которая разрешит продажу сельхозземель иностранным инвесторам. Можно сказать, что расхищаются и людские ресурсы страны, все больше украинцев уезжает работать за границу. За 2014-2016 годы рынок труда Украины сжался на 1,1 миллиона человек, согласно данным бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова. По данным издания Bloomberg, на данный момент в Польше работают около двух миллионов украинцев, до 500 тысяч из которых — нелегалы, а на территории Российской Федерации — четыре миллиона человек. По расчетам Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в 2014 году за чертой прожиточного минимума находились 28,6 процента населения, а в 2015 году — уже 58,3 процента.

*В 2016 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Формула "Роттердам плюс" включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) плюс доставку в украинский порт.

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"Украина вернет долг России — даже если не хочет"
Темы долги Украина экономика долги Украины Руслан Бортник Вадим Рабинович крах экономики Украины
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