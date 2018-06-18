Экс-президент Украины сравнил Донбасс с раковой опухолью

По мнению экс-главы Украины Леонида Кравчука, Донецкая Народная Республика ни за что и никогда не согласится на статус подчиненной Киеву территории. Кравчук заявляет, что это просто-напросто невозможно, и украинскому правительству стоит искать иные пути решения проблемы.

Кравчук, например, не отрицает того, что предоставление ДНР автономии решило бы многие проблемы, присутствующие ныне на Украине. В связи с этим Леонид Кравчук процитировал писателя Олеся Гончара. Тот еще в 1993 году предрек Киеву проблемы с Донбассом, заявив, что он является "раковой опухолью" на теле Украины, которую рано или поздно необходимо будет "отрезать".

Леонид Кравчук также подчеркнул, что не видит и возможностей для возвращения в состав Украины и ЛНР. А вот Крым, по мнению экс-президента, вполне возможно, когда-нибудь вновь станет украинским. Кравчук не отрицает возможности, что рано или поздно полуостров просто-напросто станет Российской Федерации "не по карману", и они вернут его Киеву. Кравчук отмечает, что он ни в коем случае не предсказывает будущее, а лишь приводит для примера возможные варианты развития ситуации.

Леонид Кравчук заявил, что в любом случае ни Крым, ни ДНР с ЛНР никогда не будут такими, как раньше. Украинский кризис изменил эти территории навсегда, считает бывший украинский президент.

Напомним, что Кравчук был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах, набрав 61,6 % голосов. Случилось это в 1991 году.

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