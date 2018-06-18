Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться

Лидер украинской партии "За жизнь" Вадим Рабинович сделал громкое заявление. По его словам, Украина неминуемо движется к катастрофе.

Рабинович заявил, что страны Европы лишь делают вид, что стремятся финансово помочь Украине. По мнению политика, они лишь пытаются овладеть национальным богатством страны.

Парламентарий сетует на то, что Украина разваливается. Это, по его словам, обусловлено тем, Европейский Союз требует от его государства снять мораторий на вывоз леса. Политик придерживается мнения, что все это приведет к тому, что Украина потеряет Карпаты.

Рабинович говорит, что "с барского плеча" Европа выдала им баснословные деньги, которые тут же исчезнут, так как Киев задолжал многим международным организациям.

Политик перечислил долги Украины. До конца текущего года Киеву необходимо выплатить 12,5 миллиардов долларов, в следующем году — ровно 12 миллиардов, а в году 2020 еще 10,2 миллиарда. По расчетам депутата, это далеко не все долги украинского правительства. Он заявил, что в общей сложности за Киевом числится долг в 117 миллиардов долларов.

Рабинович заявил, что это ни много ни мало петля для украинской экономики и государства в целом. По его словам, не обязательно быть экономистом или политологом, чтобы понять, что страна просто не в состоянии выплатить такие деньги.

Вадим Рабинович поделился мнением, что итогом сложившейся ситуации станет дефолт.

Слова депутата прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, Европа не сейчас решила "растащить" Украину, а делает это уже далеко не первый год. Многие государственные предприятия уже давно перешли в руки иностранных владельцев. Также, по словам Водолацкого, остро стоит вопрос и о том, что будет с украинским населением. По мнению депутата, Украина идет по пути становления неким колониальным государством, вынужденным работать на Запад. Еще год-два, заявляет Водолацкий, и украинского там не останется ничего. Касается это и населения - все больше и больше украинцев покидают свою страну. Водолацкий считает, что катастрофа на Украине не грядет, а уже произошла.

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