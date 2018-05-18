Украинские оружейники представили танк-вышиванку

Ко дню вышиванки украинское госпредприятие "Завод имени Малышева" в Харькове изготовило желто-голубой баннер. На полотне вышили изображение украинского боевого танка "Оплот".

Фото: ГП Завод имени Малышева

Площадь полотна, на котором изображен танк, символизирует государственный флаг Украины. Площадь представленного баннера — шесть квадратных метров. Представители "Завода имени Малышева" сообщили, что на создание рисунка ушло три миллиона стежков. Из них 1,5 миллиона — на само изображение боевой машины, 75 тысяч — на логотип и название завода, и еще 75 тысяч — на изображение ствола танка.

Также на предприятии отметили, что с инициативой создания такого своеобразного баннера выступили сами работники. Генеральный директор завода Александр Хлань поддержал инициативу своих подчинённых.

Таким образом, завод произвел своеобразную "визитку" своего предприятия. Отмечается, что полотно создавалось из особо прочного материала, которому не страшны дождь и ветер. Новый символ предприятия будут поднимать на флагштоке во время всех государственных праздников.

Напомним, что день вышиванки празднуется на Украине ежегодно в третий четверг мая. Праздник призван сохранить исконные традиции создания и ношения национальной украинской одежды. В этот день украинцы надевают вышиванки на учебу, работу, или даже детский сад. Также в национальной одежде в этот день принято выходить на торжественные демонстрации. В прошлый четверг в шествии в вышиванках приняли тысячи харьковчан.

Изначально вышиванка — украинская свободная рубаха с вышитым орнаментом в виде цветов или какого-либо геометрического узора. Интересно, что для каждого региона Украины характерен не только уникальный рисунок, но даже и цвет нити.

Как ранее Руслан Веснянко писал в "Правде.Ру", вышиванка, — не только элемент традиционного строя, но и полновесный символ самодостаточности, богатства культурного украинского наследия. Также вышиванке выпала судьба стать своего рода фетишем, символом майдана и показушного патриотизма, когда к месту и не очень ее надевают не только патриоты, но и этнические русские, евреи, грузины и др., тем самым нивелируя значимость наряда.

Напомним, что украинский основной боевой танк "Оплот" является улучшенной версией Т80, производившегося в СССР. Боевая машина была принята на украинское вооружение в 2009 году.

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