Военные моряки Украины угрожают Порошенко уходом в Крым

Украинские моряки, покинувшие Крым в 2014 году, угрожают Порошенко вернуться на полуостров, если он не решит их проблемы с жильем. Об этом моряки написали в открытом письме, пишет издание "Думская".

В Крыму им пришлось бросить квартиры, имущество, взамен от государства они так ничего и не получили. Такое отношение моряки считают циничным. Обращение подписали 35 человек, в основном — из старшего офицерского состава. Ради жилья моряки готовы не только уволиться в запас, но и уехать в Крым и принять российское гражданство.

Ранее сообщалось, что эксперты рабочей группы Минобороны Украины пришли к выводу, что в ВМСУ сложилась тяжелая ситуация с дезертирством личного состава — моряки убегают в Крым, пьют и бросают службу на "ржавом флоте".

По данным украинских СМИ, рабочая группа, созданная по поручению президента Петра Порошенко и Минобороны Украины, установила, что в 2015 году из частей ВМСУ дезертировали 559 военнослужащих, еще 87 самовольно покинули службу с начала текущего года. Вернуть обратно удалось лишь 135 человек, при этом командование не только не искало дезертиров, но и скрывало факты побегов.

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