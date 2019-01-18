"Новая церковь" Украины объявила о неподчинении Константинополю

Митрополит Епифаний Думенко объявил, что "новая церковь" никак не подчиняется Константинополю. Действует она в соответствии с томосом об автокефалии, который был ей выдан. Глава новообразованной украинской церкви назвал ее "независимой". Данная информация появилась в украинских СМИ.

"Этот документ, томос, четко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной святейшей церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15-е место среди других поместных православных церквей", — рассказал Епифаний.

В томосе об автокефалии указано, что создавать приходы и ставить епископов "новая церковь" не может, так как ее права заканчиваются за пределами Украины.

Ранее Правда.Ру писала о том, что 5 января в Стамбуле прошла церемония подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины. В церемонии приняли участие нынешний президент Украины Петр Порошенко и Виктор Ющенко. Украинский президент лично доставит документ в Киев 6 января. Церемония подписания грамоты началась с общей молитвы, после чего, Варфоломей провел встречу с главой ПЦУ митрополитом Епифанием и Петром Порошенко. Константинопольский патриарх подписал грамоту и передал ее украинской делегации.

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