Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Российская Федерация не признает независимость самопровозглашенных республик Донбасса.
По его словам, таковое признание стало бы "проявление нервного срыва и слабости" и Россия после этого потеряет всю остальную Украину. А цель России, отметил министр, сохранить Россию нейтральной страной, жители которой живут в комфортном состоянии.
В интервью радиостанции "Комсомольская правда" Лавров подчеркнул, что нынешний киевский режим имеет все черты неонацистского. Вместе с тем, Россия воевать с Украиной не собирается. А с нынешним властями в Киеве воюют украинские граждане, живущие в Донбассе.
Глава российского МИД подчеркнул, что проблемы нынешней Украины куда обширнее и глубже, нежели только республики Донбасса.
Стоит напомнить, что Порошенко официально провозгласил курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз. В этом его поддерживает большинство депутатов нынешней Верховной Рады.
В условиях постоянной пропагандистской накачки про "российскую угрозу", в чем Киев пользуется полной поддержкой Запада, непонятно, каким образом Москва рассчитывает добиваться нейтрального статуса Украины.
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