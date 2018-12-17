Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Единственный ракетный катер Украины остался без ракет

Мир » Бывший СССР » Украина

С ракетного катера украинских ВМС "Прилуки" сняли пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит". Данный катер является единственным в своем классе, которым располагает украинский флот.

Единственный ракетный катер Украины остался без ракет. 395960.jpeg

Ранее на "Прилуки" обещали установить пусковые контейнеры для противокорабельных ракет "Нептун". Они были созданы на Украине на основе советской и российской противокорабельной ракеты Х-35, но пока не прошли госиспытаний. Соответственно, на катере не были установлены и пусковые контейнеры под эти ракеты.

Напомним, в декабре прошлого года командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, сообщил о готовности эскизного проекта ракетного катера "Лань", который планируется вооружить "Нептунами". По словам Воронченко, таким образом на Украине появится "москитный флот". По его словам, планируется построить не менее трех таких катеров. Первый же должен быть введен в строй в 2019 году.

Адмирал Игорь Касатонов в беседе с "Правдой.Ру" скептически оценивал ставку командования украинских ВМС на создание "москитного флота". Он подчеркивал, что подобная тактика ушла вместе со Второй мировой войной и сейчас ситуация совершенно иная.

Катер "Прилуки" (еще с пусковыми контейнерами). Фото: Википедия

Читайте также:

Москиты, а не волки: украинские "катеришки" России не страшны

На Украине объявили о создании "москитного флота". Пока из одного катера

На Украине придумали, как справиться с российским флотом

ВМС Украины: "Будем топить русский флот, если найдем чем"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Прилуки москитный флот Игорь Касатонов Игорь Воронченко
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
В Америке можно купить жилье в ипотеку без первоначального взноса
Православие
Стража и надежда пророка Аввакума
Формула небес
Анжелика - королева красоты и авантюры - Гороскоп дня
Новости Все >
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Единственный ракетный катер Украины остался без ракет
США побоялись учений в Арктике из-за опасений обращения к России
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
BBC стремились обвинить Россию в протестах во Франции
Александр Овечкин установил новый личный рекорд в НХЛ
Полиция Грузии не пускает оппозицию на инаугурацию президента
Квартиру из 58 комнат нашли в Санкт-Петербурге﻿
Путин осудил запреты рэп-концертов в стране
Вторичный рынок жилья пошел на взлет﻿﻿
Читательский топ
В ночь с 31 декабря на 1 января значительно увеличивается вероятность инфаркта
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Изобретательность древних: свиньи как орудие убийства
Немецкие СМИ считают, что Евросоюз сдал позиции
Западные СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости медицины
Какие лекарства убивают мужскую силу

Врачи обращают внимание, что прием некоторых лекарственных препаратов также плохо влияет на "мужскую силу".

Какие лекарства убивают мужскую силу
Россия перебросила целый дивизион С-400 к своим западным границам
Военные новости
Россия перебросила целый дивизион С-400 к своим западным границам
Здоровье
В ночь с 31 декабря на 1 января значительно увеличивается вероятность инфаркта
Новости Украины
Atlantic Council: Россия в скором времени пойдет на Украину войной и проиграет
Православие
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?

В Киеве состоялся так называемый «объединительный собор». Что означает принятые им при Порошенко решения и что теперь будет с храмами УПЦ и Украиной в целом

Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
У России могут навсегда отобрать Луну
Космос
У России могут навсегда отобрать Луну
Новости Украины
Atlantic Council: Россия в скором времени пойдет на Украину войной и проиграет
Военные новости
США подготовили план по развалу российских армии и флота
Новости Украины
В украинском правительстве Петра Порошенко считают «крысой, загнанной в угол»

Но животное, загнанное в угол, добавил депутат Верховной рады Евгений Мураев, опасно.

В украинском правительстве Петра Порошенко считают «крысой, загнанной в угол»
Российская поисковая система "похоронила" Порошенко
Происшествия
Российская поисковая система "похоронила" Порошенко
Новости Украины
Украинский десантник перепутал шеврон дивизии СС с пиратским флагом
Новости Санкт-Петербурга
Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Какие лекарства убивают мужскую силу
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Украинские моряки в "Матросской тишине" пожаловались на "Русское радио"
Турецкие граждане будут есть российскую говядину
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Россиян ждет серьезный дефицит импортных алкогольных напитков
США призывают Германию отказаться от «Северного потока-2»
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Какие лекарства убивают мужскую силу
У России могут навсегда отобрать Луну
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
У ВМС Украины нет ракет для своих катеров
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
История и современность Все >
6000 лет назад Антарктида была обитаема
6000 лет назад Антарктида была обитаема
1816 - как зима продлилась целый год
1816 - как зима продлилась целый год
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Западные СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
Западные СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
У ВМС Украины нет ракет для своих катеров
У ВМС Украины нет ракет для своих катеров
The National Interest: флот США уступает России и Китаю
The National Interest: флот США уступает России и Китаю
Изобретательность древних: свиньи как орудие убийства
Изобретательность древних: свиньи как орудие убийства
Последний полет Валерия Чкалова
Последний полет Валерия Чкалова
Лукашенко не допустит в Белоруссии украинского сценария
Лукашенко не допустит в Белоруссии украинского сценария
Александр Беглов или Игорь Албин? Кто станет новым губернатором Петербурга
Александр Беглов или Игорь Албин? Кто станет новым губернатором Петербурга
УПЦ получит автокефалию от ЦРУ?
УПЦ получит автокефалию от ЦРУ?
Женское Все >
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Нертера не любит жары и избытка влаги
Нертера не любит жары и избытка влаги
Куда зимой деваются вредители
Куда зимой деваются вредители
Лечим остеохондроз травами и ваннами
Лечим остеохондроз травами и ваннами
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
20 применений уксуса в хозяйстве, о которых вы не знали!
Потеря волос: что делать
Потеря волос: что делать
Четыре инфекции, передающиеся половым путем, о существовании которых вы не знали
Четыре инфекции, передающиеся половым путем, о существовании которых вы не знали
В Питера нашли квартиру, в которой 56 комнат
Причины, доказывающие что дистанция в отношениях - это не плохо
Причины, доказывающие что дистанция в отношениях - это не плохо
Секреты хорошего здоровья и долголетия
Секреты хорошего здоровья и долголетия
Как начать жить интересной жизнью
Как начать жить интересной жизнью
Уже не женские, а общие процедуры
Уже не женские, а общие процедуры
Фитотерапия - это ненаучно? Почему стоит доверять растениям
Фитотерапия - это ненаучно? Почему стоит доверять растениям
Лечение мозолей в домашних условиях
Лечение мозолей в домашних условиях
Мужское Все >
Бетонных рыб вернули на место
Бетонных рыб вернули на место
Спинороги: морское чудо с шипами
Спинороги: морское чудо с шипами
Как создать уют на балконе
Как создать уют на балконе
Боремся с неприятными запахами дома простыми средствами
Боремся с неприятными запахами дома простыми средствами
Как же добиться порядка в шкафу? Лайфхаки и секреты
Как же добиться порядка в шкафу? Лайфхаки и секреты
Как оригинально упаковать подарки для близких
Как оригинально упаковать подарки для близких
Модные тенденции в оформлении ванной комнаты
Модные тенденции в оформлении ванной комнаты
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Стража и надежда пророка Аввакума
Стража и надежда пророка Аввакума
Постные искушения: реальность или отговорка?
Постные искушения: реальность или отговорка?
Откуда у хаски голубые глаза
Откуда у хаски голубые глаза
Законы о защите животных в разных странах
Законы о защите животных в разных странах
Путешествуем с питомцем: что следует учесть
Путешествуем с питомцем: что следует учесть
Джунгарский хомяк: удачный выбор в качестве первого питомца
Джунгарский хомяк: удачный выбор в качестве первого питомца
Пять способов борьбы с аллергией на домашних животных
Пять способов борьбы с аллергией на домашних животных
На Марсе нашли более 30 озер
На Марсе нашли более 30 озер
Озеро Байкал: интересные факты
Озеро Байкал: интересные факты
Досье на звезд: Джоан Роулинг
Досье на звезд: Джоан Роулинг
Десять интересных фактов о Девах
Десять интересных фактов о Девах
"Застывшая Зоя". А Зои-то не было!
"Застывшая Зоя". А Зои-то не было!
Поверить в себя помогут эти... фразы
Поверить в себя помогут эти... фразы
"Чумка" в Одессе - памятник смерти
"Чумка" в Одессе - памятник смерти
Интересное об утреннем кофе
Интересное об утреннем кофе
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко

Владелец телеканалов и заводов, главный кондитер страны и по совместительству президент Украины за прошедший год вновь проявил себя как успешный бизнесмен.

Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Ближний Восток
Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Евросоюз
Макрон поплакался в "желтую жилетку"
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Евросоюз
Это провокация: "желтым жилетам" не понравилась речь Макрона
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Южная Америка
Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0
Что мешает Армении стать проамериканской
Новости Армении
Что мешает Армении стать проамериканской
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
Новости Украины
Чем для украинцев аукнется очередное прощание Порошенко с русским миром
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ