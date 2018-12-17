Единственный ракетный катер Украины остался без ракет

С ракетного катера украинских ВМС "Прилуки" сняли пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит". Данный катер является единственным в своем классе, которым располагает украинский флот.

Ранее на "Прилуки" обещали установить пусковые контейнеры для противокорабельных ракет "Нептун". Они были созданы на Украине на основе советской и российской противокорабельной ракеты Х-35, но пока не прошли госиспытаний. Соответственно, на катере не были установлены и пусковые контейнеры под эти ракеты.

Напомним, в декабре прошлого года командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, сообщил о готовности эскизного проекта ракетного катера "Лань", который планируется вооружить "Нептунами". По словам Воронченко, таким образом на Украине появится "москитный флот". По его словам, планируется построить не менее трех таких катеров. Первый же должен быть введен в строй в 2019 году.

Адмирал Игорь Касатонов в беседе с "Правдой.Ру" скептически оценивал ставку командования украинских ВМС на создание "москитного флота". Он подчеркивал, что подобная тактика ушла вместе со Второй мировой войной и сейчас ситуация совершенно иная.

Катер "Прилуки" (еще с пусковыми контейнерами). Фото: Википедия

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