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Дружба с США может привести Украину к еще более серьезному кризису

Мир » Бывший СССР » Украина

"Дружба" с Соединенными Штатами Америки поставит Украину в еще более плачевное состояние.

Дружба с США может привести Украину к еще более серьезному кризису. 395023.jpeg

Так, во всяком случае, считает глава Института стран СНГ Владимир Жарихин. Своим мнением он поделился с "RT".

Именно таким образом эксперт отреагировал на новость о том, что Соединенные Штаты Америки намерены объединиться с Украиной в рамках борьбы против "российской агрессии". Ранее, напомним, "Правда.Ру" писала об этом - госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна поможет Украине в борьбе с "Северным потоком-2".

На самом деле, считает Владимир Жарихин, США лишь подталкивают Украину к необдуманным и опасным поступкам. А это приведет к ухудшению и без того кризисной ситуации на Украине. Российская Федерация же, заявляет эксперт, была для Незалежной настоящим другом, но Киев решил внезапно обвинить ее в агрессии и оккупации. Много лет, указывает Владимир Жарихин, Россия оказывала Украине реальную помощью в виде экономических преференций, исчисляющихся миллиардам долларов. Но страна, посетовал глава Института стран СНГ, решила проигнорировать это.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине вновь пригрозили России. Так, в Верховной раде заявили, что Украина готовит РФ "жесткий ответ" на тот случай, если Россия вдруг закроет Азовское море.

Фото: Министерство обороны Украины

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