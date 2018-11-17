Дружба с США может привести Украину к еще более серьезному кризису

"Дружба" с Соединенными Штатами Америки поставит Украину в еще более плачевное состояние.
Так, во всяком случае, считает глава Института стран СНГ Владимир Жарихин. Своим мнением он поделился с "RT".
Именно таким образом эксперт отреагировал на новость о том, что Соединенные Штаты Америки намерены объединиться с Украиной в рамках борьбы против "российской агрессии". Ранее, напомним, "Правда.Ру" писала об этом - госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна поможет Украине в борьбе с "Северным потоком-2".
На самом деле, считает Владимир Жарихин, США лишь подталкивают Украину к необдуманным и опасным поступкам. А это приведет к ухудшению и без того кризисной ситуации на Украине. Российская Федерация же, заявляет эксперт, была для Незалежной настоящим другом, но Киев решил внезапно обвинить ее в агрессии и оккупации. Много лет, указывает Владимир Жарихин, Россия оказывала Украине реальную помощью в виде экономических преференций, исчисляющихся миллиардам долларов. Но страна, посетовал глава Института стран СНГ, решила проигнорировать это.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине вновь пригрозили России. Так, в Верховной раде заявили, что Украина готовит РФ "жесткий ответ" на тот случай, если Россия вдруг закроет Азовское море.
Фото: Министерство обороны Украины
Читайте также:
Украина получит от США 30-летние списанные катера
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собор Украинской православной церкви отказался от автокефалии патриарха Варфоломея. Это историческое решение, которое спасет православие, Украину и Россию.
Вашингтон угрожает Москве все большими санкциями за все большие "провинности".Список в ближайшее время будет неисчерпаем. Готова ли экономика страны к вызовам?
Именно 15 ноября, только 1991 года, окончательно и бесповоротно на СССР был поставлен крест. Была уничтожена база советского даже не государства, а шире - строя.
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?