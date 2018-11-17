В Польше считают, что Украина стала заложницей Донбасса

Война на Донбассе, как и всеобщий кризис на Украине, затянулся. Но Киеву это в какой-то степени даже выгодно. Если бы не война на востоке, то бои начались бы прямо на улицах столицы.
Так, во всяком случае, считает польское издание Polityka.
Позиции проправительственных войск на Донбассе вот уже долгое время остаются неизменными. Приказ действующей власти, утверждают авторы материала, сохранять завоеванные позиции и не поддаваться на провокации. Украина, пишут польские журналисты, превращается в Израиль — в государство, в котором параллельно с военными действиями течет обычная мирная жизнь.
Российская Федерация, пишет Polityka, не намерена забирать Донбасс также, как некогда Крымский полуостров. Даже россияне, которые восторженно отреагировали на присоединение Крыма, в юго-востоке Украины особо не заинтересованы. Россия, уверены поляки, хочет, чтобы официальный Киев дал Донбассу "вольную" и сделал его автономным и суверенным. РФ, уверены авторы материала, убьет двух зайцев — и прекратит кровопролитную войну, и навсегда оставит Украину на востоке, преградив ей путь в Североатлантический альянс и Евросоюз.
Любопытно, пишут польские журналисты, что жители Украины стали массово разочаровываться в Европе. Они больше не поддерживают всецело ее политику. Что примечательно, в то же время не сильно растет доля тех, кто поддерживает Россию. Украинцы выбирают третий, особый вектор развития своего государства. Пока, правда, несуществующий.
Так что Донбасс, при всей заинтересованности им официального Киева, представляет собой груз для Украины, резюмируют авторы материала на страницах польского издания Polityka.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина вновь пригрозила России.
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