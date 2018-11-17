Гражданина России не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки на чемодане

Любопытный инцидент произошел на границе Российской Федерации с Украиной. Так, там россиянина не пустили на территорию Украины из-за того, что на его чемодане была повязана георгиевская ленточка.
Примечательно, что об этом массовым средствам массовой информации сообщили в пресс-службе пограничного украинского ведомства.
Сообщается, что у гражданина России были билеты на обратный путь и достаточное количестве денежных средств. На Украину он приехал с частным визитом. Сотрудники пограничной службы Украины заметили на его чемодане повязанную георгиевскую ленточку — запрещенный в Незалежной символ. Этого оказалось достаточно, чтобы не пустить гражданина Российской Федерации на территорию государства и отправить его восвояси. Каких-либо иных претензий у сотрудников к нему не было.
Напомним, что запрет об изготовлении и использовании георгиевских ленточек вступил в силу на Украине в 2017 году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинец и его сын пытались провезти на территорию Украины мертвую женщину. Везли они тело как самого обычного пассажира, без каких-либо документов или свидетельства о смерти. Опешившим пограничникам они заявили, что всего лишь хотели похоронить дорогого им человека на родине.
Фото: facebook. com/ Державна прикордонна служба України
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