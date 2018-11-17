Украина "жестко ответит" России на закрытие Азовского моря

Если Российская Федерация закроет Азовское море, то Украина ей на это "жестко ответит".
Об этом заявила Ирина Луценко, представитель действующего президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде. Луценко подчеркнула, что действия России якобы направлены на дестабилизацию ситуации в Незалежной. Представитель украинского президента также отметила, что официальный Киев имеет целый ряд претензий к Российской Федерации, которые Украина готова оформить в виде исков к международному суду.
Политологи высказывания Украины по вопросу Азовского моря называют открытой провокацией и частью предвыборной гонки. Российский флот, отмечают они, в разы превосходит флот Украины, и последняя просто-напросто не понимает еще, в какую опасную игру ввязалась.
Напомним, что ситуация между Россией и Украиной в Азовском море обострилась в марте текущего года, когда Незалежная задержала корабль "Норд" с российскими моряками на борту. Ответ Москвы не заставил себя ждать — РФ тут же стала задерживать и досматривать украинские морские суда.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина, по-видимому, не намерена мириться с потерей Крымского полуострова. Так, в Киеве заявили, что возвратят Крым, если понадобится, силой, но не сейчас, а чуть позже.
Также "Правда.Ру" писала о том, что в Киеве прозвучало предложение отдать Крымский полуостров Соединенным Штатам Америки. Ведь его, мол, и так весь мир считает украинским, поэтому Киев может делать с ним все, что хочет.
Фото: Министерство обороны Украины
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