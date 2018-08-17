СМИ: Украина отправляет в Россию поезда-"душегубки"

"Украинские железные дороги" посылают в Москву старые, полуразвалившиеся поезда. Все для того, чтобы снизить поток уезжающих в Россию граждан, считает "Таврия News".
Журналисты опубликовали фото поезда "Херсон — Москва". По их словам, он находится в ужаснейшем состоянии и больше всего напоминает груду металлолома. На снимке — обшарпанный, древний и изъеденный ржавчиной вагон покрывает облупившаяся краска.
Автор статьи заявляет о том, что как бы украинское правительство того не хотело, отменить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией оно не сможет. Зато может, говорят они, сделать его таким, что ни один человек в здравом уме не захочет им пользоваться.
Внутри поезда, утверждают журналисты, ситуация не лучше. Кондиционер, разумеется, не работает. В следствие чего — удушье, жара и вонь. Постельное белье отчего-то мокрое и грязное. Проводники же, те люди, что, в общем-то, должны следить за порядком в вагонах, зачастую в состоянии сильного алкогольного опьянения. Не чураются они также и громкой матерной брани.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как простые украинцы отреагировали на возможную отмену железнодорожного сообщения между Россией и Украиной. Средства массовой информации полагают, что в случае с отменой поездов Минск организует пассажирские перевозки с пересадкой в Белоруссии и заработает на этом приличные деньги.
Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ
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