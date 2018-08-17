Экипаж захваченного Украиной судна сообщил о наглости СБУ

Экипаж задержанного в одном из украинских портов судна "Механик Погодин" поделился последними новостями о том, что происходит с российским кораблем.
По их словам, за последние сутки неизвестные дважды пытались незаконно подняться на борт. Оба раза морякам удалось выпроводить незваных посетителей.
В первый раз к кораблю подошли 6 человек. Представились они сотрудниками Службы безопасности Украины, но не предъявили никаких документов. Экипаж не пустил их на корабль.
Во второй раз на борт российского судна пытались подняться уже 11 человек. На этот раз неизвестные представились экологами и сослались на то, что им нужно провести какую-то экспертизу. По их словам, такая необходимость вызвана звонком на горячую линию. Их тоже не пустили на борт.
Отметим, что экипаж корабля еще вчера заявлял о том, что украинская сторона попытается силой захватить судно. Об этом "Правда.Ру" уже писала. Как оказалось, моряки оказались правы. Пока, правда, осуществить задуманное у сотрудников СБУ не получилось.
"Механик Погодин" находится взаперти вот уже несколько суток. Никаких официальных претензий экипажу судна или же судовладельцам никто так и не выдвинул. Но сотрудники украинского порта заявляют, что к кораблю есть большие вопросы как у Службы безопасности Украины, так и у пограничников.
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