Порошенко велел остановить "провокации России" в Азовском море. Топить будут?

Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба и командования ВМС Украины принять меры, чтобы предотвратить задержание кораблей, идущих в украинские порты, российскими военными в Азовском море. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, которые двигаются в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс, который работает на Донбассе. Россия использует для этих атак захваченный и незаконно аннексированный Крым с незаконно расположенным там Черноморским флотом в захваченном Севастополе. Мы не будем с этим мириться", - сказал президент Украины Петр Порошенко.
Ранее "Правда.Ру" писала, украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что страна потеряла 19 миллионов долларов из-за Крымского моста. Об этом он сказал во время интервью на радио "Свобода".
Украина теряет деньги из-за того, что теперь в порты Мариуполя и Бердянска могут заходить только суда с ограниченными параметрами. Экономическую привлекательность этих портов для судовладельцев падает.
Однако, как утверждает сенатор от республики Крым в Совете Федерации РФ Сергей Цеков, украинская стороны лишь прикрыается Крымским мостом, чтобы не отвечать за внутренние проблемы в политике и экономике, которые возникли из-за антироссийских санкций и войны в Донбассе.
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